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Gölete düşen 14 yaşındaki Ali boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

  BİLECİK'in Söğüt ilçesine ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Ali Soyer (14) gölete düşerek, boğuldu.

Gölete düşen 14 yaşındaki Ali boğuldu

Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Söğüt ilçesine ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Ali Soyer (14) gölete düşerek, boğuldu.
Söğüt İlçesi Tuzaklı köyünde dün akşam bulunan kum ocağı yakınındaki gölete çocuk düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, deniz polisi, balık adamlar ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışması sonunda göletten Ali Soyer olduğu belirlenen çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Soyer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Ali Soyer'in ailesi ile birlikte mevsimlik işçi olarak Söğüt'e geldiği öğrenildi.

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Gölete düşen 14 yaşındaki Ali boğulduGölete düşen 14 yaşındaki Ali boğuldu

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