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Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

04.05.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Çine ilçesinde sulama göletine düşen Mevlüt Can Kuyucu (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve babası sinir krizi geçirdi.

Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarında, İbrahimkavağı Çuhalar mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Erden ve Şadiye Kuyucu'nun iki çocuğundan Mevlüt Can Kuyucu, anne ve babası bahçede çalışırken bir anda ortadan kayboldu. Erden Kuyucu, sulama göletine düşen oğlunu çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mevlüt Can Kuyucu, ambulansla, Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Mevlüt Can, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne ve baba, sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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