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Gölete düşen 3 yaşındaki Yahya, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin (3), sulama göletine düşünce boğuldu.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin (3), sulama göletine düşünce boğuldu.
Olay, Kayadere Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin, sulama göleti kıyısına gitti. Ancak küçük çocuk dengesini kaybedip gölete düştü. Kısa süre suda çırpınan Kargin, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonunda suda Yahya Kargin'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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