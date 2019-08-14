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Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Beyler Göletinde balık tutan bir kişi gölete düştü.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Beyler Göletinde balık tutan bir kişi gölete düştü. Çocuklarının gölete düştüğü gören anne ve baba da peşinden atladı. Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kurban Bayramı tatili için Devrekani ilçesine gelen Kadıncıoğlu ailesi, Beyler Göletine gezmeye gitti. Bu sırada balık tutmak isteyen 20 yaşındaki Oğuzhan Kadıncıoğlu, gölette balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek düştü. Oğlunun gölete düştüğü gören anne Behice Kadıncıoğlu (42), peşinden atladı. Eşinin ve oğlunun boğulduğu gören baba Nihat Kadıncıoğlu (46) da ailesinin arkasından gölete atladı. Tüm çabalara rağmen Beyler Göletine düşen anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.
Gölette boğulan aileyi, ilk olarak çevrede bulunanlar karaya çıkarttı. Ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede anne, baba ve oğullarının öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazelere, Devrekani Belediyesine ait cenaze aracıyla Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, ailenin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba da boğuldu
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