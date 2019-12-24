HABER

Gölete düşen kadın suda boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı göletine düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı göletine düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Suda boğularak ölen talihsiz kadının eski Fenerbahçeli futbolcu ve İnegölspor’un eski Teknik Direktörü İsmail Güldüren’in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, panik atak hastalığı bulunan Mediha Türkyılmaz Kazancı Mahallesi’nde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre sonra yakınları tarafından yaşlı kadın her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı. Arama çalışmaları kapsamında kazancı mahallesinde bulunan gölette bir kadın cesedinin olduğu belirlendi. Gölette bulunan kadın cesedi olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Çıkarılan cesedin talihsiz Mediha Türkyılmaz’ın olduğu belirlendi. Türkyılmaz’ın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan panik atak hastalığı bulunan kadının gölet kenarına giderken dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Yeni yıla girerken başarıya taşıyacak altın değerinde 8 öneriYeni yıla girerken başarıya taşıyacak altın değerinde 8 öneri
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahsur kalan hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

Kağıthane'de barışmak için gittiği eşini silahla vurdu!

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp kadının parçalanmış cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.