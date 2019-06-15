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Gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi.

Gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi.
Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait gölete düşen sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi. Köpeği bölgede hayvancılık yapan bir mahalleli sahiplendi.

FOTOĞRAFLI

Gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendiGölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendiGölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendiGölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendi

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