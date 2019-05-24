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Gölete düşen tarım işçisi çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir gölete düşen 14 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi çocuk boğularak hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Bilecik’e ailesiyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak gelen 14 yaşındaki Ali Soyer, Söğüt’e bağlı Tuzaklı köyünde bulunan bir kum ocağı yakınında bulunan gölete düştü.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir gölete düşen 14 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’e ailesiyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak gelen 14 yaşındaki Ali Soyer, Söğüt’e bağlı Tuzaklı köyünde bulunan bir kum ocağı yakınında bulunan gölete düştü. Olayı görenler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler suda bir süre kendi imkanlarıyla aramalarda bulunurken Yalova’dan çağrılan Deniz Polisi Su Altı ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Ali Soyer’in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soyer’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

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