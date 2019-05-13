Gölete giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i aranıyor

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Gücüksu baraj göletine beraberinde çocukları ile gelen iki kişi, bir süre sonra tekne ile açıldı. Sahilde yalnız bırakılan ve gölete giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, kayıp olan 1 çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Bolat, çocukları Ceylin (7) ve Vahap Bolat (13) ile Şamil Özden de oğlu Alperen (8) ile birlikte traktörle Gücüksu Baraj göletine gitti. Ayhan Bolat ve Şamil Özden, bir süre sonra çocuklarını kıyıda bırakarak tekne ile gölete açıldı. Geri döndükleri kıyıda çocukları ve traktörü bulamayan Özden ve Bolat, traktöre bağlı ipin suyun yüzeyinde olduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, çocuklardan Ceylin Bolat ile Alperen Özden'in cansı bedenine ulaştı. İki çocuğun cenazeleri kıyıya çıkartılırken, kayıp oylan Vahap Bolat'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olayı öğrenince gölet kıyısına gelen çocuklarını yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

