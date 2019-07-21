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Gölete giren ikizler kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Manisa'da serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki ikiz kardeşlerin aranması için İzmir'den dalgıç ekibi çağrıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşler kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kemeliye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ikizler Eren ve Efe Erol ile Mehmet Aktaş, serinlemek için köydeki gölete girdi.

Eren'in bir süre sonra gölette gözden kaybolması üzerine ikizi Efe Erol kardeşini bulmak için suya daldı.

Efe'nin de bir süre sonra yüzeye çıkmamasının ardından Mehmet Aktaş, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, ikizlerin bulunması için arama çalışmalarına başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arama ve Kurtarma" gölet ikizler

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