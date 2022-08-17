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Gölete giren kuzenlerin acı sonu! Cansız bedenleri bulundu

17.08.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 16 yaşlarındaki kuzenler Abdülbaki ve Salih Atsak sıcaktan bunalınca serinlemek için gölete girdi. Ancak yüzme bilmeyen kuzenler bir süre sonra suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gölette arama yapan su altı dalgıç polisleri ise kuzenlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Gölete giren kuzenlerin acı sonu! Cansız bedenleri bulundu

Şanlıurfa'daki olay dün akşam saatlerinde Akçakale’ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak, sıcak havadan bunalınca serinlemek için tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete girdi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yüzme bilmedikleri öğrenilen 2 kuzen bir süre sonra suda gözden kayboldu. Gölette giren çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi.

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DALGIÇLAR CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTI

Dalgıçların gölette yaptıkları arama sonunda kuzenlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

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Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa boğulma
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