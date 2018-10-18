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Gölete uçan kamyonetin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, gölete uçan kamyonetin sürücüsü Serkan Doğan (41) yaşamını yitirdi.

Gölete uçan kamyonetin sürücüsü öldü

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, gölete uçan kamyonetin sürücüsü Serkan Doğan (41) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Eskişehir'in Keskin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan Doğan yönetimindeki 26 DL 967 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gölete uçtu. Kazada sürücü Serkan Doğan yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

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