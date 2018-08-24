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Gölete uçan otomobilde ölenlerden 2'si toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt köyünde yokuş çıkarken aniden geri kayarak sulama göletine düşen otomobilde boğulup ölen 4 kişiden Nazmiye Yanar (80) ve gelini Gönül Yanar (48) toprağa verildi.

Gölete uçan otomobilde ölenlerden 2'si toprağa verildi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt köyünde yokuş çıkarken aniden geri kayarak sulama göletine düşen otomobilde boğulup ölen 4 kişiden Nazmiye Yanar (80) ve gelini Gönül Yanar (48) toprağa verildi.
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Kızılcasöğüt Göleti'nde meydana geldi. Kızılcasöğüt Göleti mesire alanına pikniğe gelen aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu, engelli sürücü Ramazan Yanar (56) yönetimindeki 06 GMC 60 plakalı otomobil, yokuş çıkarken, bir anda geri kaymaya başladı. Yaklaşık 40 metre geri giden otomobil, sulama göletine düştü. Çevre sakinleri itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Bu sırada vatandaşlar vakit kaybetmemek için, kendi araçlarına halatla bağladıkları otomobili, kıyıya çekmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yanar, ablası Ummuhan Karacan (61), annesi Nazmiye Yanar (80) ve yengesi Gönül Yanar'ın (48) öldüğü belirlendi. Cesetler, savcının yaptığı inceleme sonrası Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Morgda işlemleri tamamlanan Nazmiye Yanar ve gelini Gönül Yanar'ın cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Kaynana ve gelini için Banaz'daki Şehitler Camii'nde öğlende, cenaze namazı kılındı. Nazmiye Yanar ve gelini Gönül Yanar, ilçedeki Banaz Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ölenlerin yakınları, akrabaları ve köylüler katıldı.
Kazada ölen Ummuhan Karacan'ın ikindide İslam Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Sürücüsü Ramazan Yanar'ın cenazesi için ise eşinin ve çocuklarının Peru'dan dönmesinin beklendiği kaydedildi.

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Gölete uçan otomobilde ölenlerden 2'si toprağa verildiGölete uçan otomobilde ölenlerden 2'si toprağa verildi

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