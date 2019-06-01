HABER

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 05:32 | Son Güncelleme

Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara ara verildi.

Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara ara verildi. Ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte aramalara devam edecek.
Bursa’nın İznik İlçesi kırsal Çamoluk Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç, koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyince yakınları koyunları otlattığı yerde aramaya çıktı. Sağdıç’ın şapkasını göletin kenarında ve gölet üzerinde de telef olmuş bir koyun farkedilince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Sağdıç’ın gölete atlamış bir koyunu kurtarmak için peşinden girdiği ihtimali üzerine AFAD ve deniz polisi ekiplerine bildirildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sağdıç’a ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.
Çoban köpeği bir an olsun göletten ayrılmadı
Çobanlık yapan Ahmet Sağdıç’ın çoban köpeği duman, arama kurtarma çalışma faaliyetleri esnasında bir an olsun gölet kenarından ayrılmadı.

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.