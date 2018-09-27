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Gölette boğulan 2 çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

VAN’ın Gürpınar ilçesinde dün okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan ve Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ile  AFAD ekiplerinin çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem'in (12), cenazeleri, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.  Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde meydana geldi.

Gölette boğulan 2 çocuk toprağa verildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde dün okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan ve Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem'in (12), cenazeleri, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren Mehmet Selim Dural ile Diyar Erdem, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrenciler eve gelmeyince aileleri merak edip, köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Tim Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine AFAD ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Jandarma Su Altı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesi'ne, oradan da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dün gece otopsileri yapılan 2 öğrencisi'nin cenazeleri, bugün saat 03.00 sıralarında ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan 2 öğrencinin arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Gölette boğulan 2 çocuk toprağa verildi

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