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Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi.
Olay, dün akşam, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR
Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilemk üzere ailelerine teslim edildi.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuşGölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuşGölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuşGölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş

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