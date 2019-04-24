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Gölette boğulan iki kardeş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Gölette boğulan iki kardeş toprağa verildi

Kütahya'da, eski bir buzdolabından yaptıkları salla girdikleri gölete düşerek boğulan iki erkek kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Akkent Mahallesi yakınında Yedi Göller mevkisindeki gölette, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı salın alabora olması sonucu suya düşerek boğulan Sefa (24) ve kardeşi Ali Rıza (22) Sokor'un cenazeleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından Fatih Mahallesi'ndeki İhlas Camisine getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sırasında baba Ali Sokor ve anne Rabia Demirci gözyaşı döktü.

Anne Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden gölette başka canların aynı akıbete uğramaması için gerekli önlemleri almasını istedi.

İki kardeşin cenazesi, namazın ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kütahya merkez Akkent Mahallesi'nde dün, eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişinin suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişinin cesetlerini karaya çıkarmıştı.

Gölette boğulan iki kardeş toprağa verildi

Gölette boğulan iki kardeş toprağa verildi

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü
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boğulma cenaze Kütahya

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