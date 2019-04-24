Gölette boğulan iki kardeş toprağa verildi

Kütahya’da eski bir buzdolabından yaptıkları salla girdikleri gölete düşerek boğulan 2 erkek kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Akkent Mahallesi yakınında Yedi Göller mevkisindeki gölette, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı salın alabora olması sonucu suya düşerek boğulan Sefa (24) ve kardeşi Ali Rıza (22) Sokor’un cenazeleri, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından Fatih Mahallesi’ndeki İhlas Camisi’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sırasında baba Ali Sokor ve anne Rabia Demirci gözyaşı döktü. Anne Demirci, yetkililerden gölette başka canların aynı akıbete uğramaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. İki kardeşin cenazesi, Kütahya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Kütahya merkez Akkent Mahallesi’nde dün, eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişinin suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişinin cesetlerini karaya çıkarmıştı.



