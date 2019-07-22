HABER

Gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:39 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Kemaliye Göleti'nde boğulan Efe Birol (13) ile ikizi Eren Birol, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Kemaliye Göleti'nde boğulan Efe Birol (13) ile ikizi Eren Birol, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Cenazede, ikizlerin annesi Aliye Birol, sinir krizi geçirip, çocuklarının ardından gözyaşları içinde ağıtlar yaktı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşları Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden dalgıç istendi. Dalgıç polisler, ikizleri suya düştükleri yerde balçığa saplanmış halde buldu. Dalgıç polisler, önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkardı. İkizlerin sudan çıkartılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ÇOCUKLARININ ARDINDAN AĞITLAR YAKTI
Yapılan otopsinin ardından ikizlerin yakınları tarafından alınan cenazeleri, ilk olarak Kemaliye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Üç çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan Aliye Birol, sinir krizi geçirdi. Evlatlarının arkasından "Bekleyin ben de yanınıza geliyorum. Önce ben gidecektim. Batsın bu dünya, kopsun kıyamet" diyerek, ağıtlar yakan anne Birol'u yakınları güçlükle sakinleştirdi. Anne Birol'un ağıtları yürekleri dağladı. Baba Ahmet Birol ise güçlükle ayakta durdu. Evin önünde helallik alınmasının ardından ikizler cenazesi, Kemaliye Camisi'ne götürüldü.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Burada düzenlenen cenaze törenine çiftçilik yapan baba Ahmet Birol, anne Aliye Birol, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Bilge Altan, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Alaşehir Müftüsü Necati Kara ve Birol kardeşlerin yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Ahmet Birol, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Müftü Necati Kara'nın ikizler için ayrı ayrı kıldırdığı namazın ardından ikizlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda Kemaliye Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Efe Birol ve ikizi Eren Birol, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandıGölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandıGölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandıGölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüTünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıSivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.