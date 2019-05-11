Gölette boğulan kuzenler Recep ve Furkan toprağa verildi

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapımında kullanılan gölette boğulan amca çocukları Recep (13) ve Furkan Karagöl (12), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin yanında bulunan göletin yüzeyinde, bir çocuğun hareketsiz durduğunu fark eden tesiste görevli güvenlik personeli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapımında kullanılan göletteki çocuğu sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, hayata döndürülemedi.

İKİ ÇOCUĞA AİT ELBİSE BULUNDU

Çevrede yapılan araştırmada, gölet kıyısında iki çocuğa ait elbise olduğu belirlenince, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su altında arama yaptı. İki dalgıç, gölete girerek, bir çocuğun daha cansız bedenini sudan çıkardı.

OKUL ÇIKIŞI GELMİŞLER

'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen tel örgüleri kırarak, gölete girdikleri tespit edilen çocukların ortaokulda okuyan amca çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları saptandı. Çağırılan Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl, oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Okul çıkışı gölete geldikleri bildirilen çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KUZENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Aileleri tarafından cenazeleri teslim alınan kuzenler için bugün Palandöken ilçesindeki Saime Hatun Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, çocukların yakınları ve vatandaşlar katıldı. Musalla taşına yan yana konulan cenazeler için ayrı ayrı namaz kılındı. Namazın ardından kuzenler, Tepeköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.