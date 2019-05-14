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Gölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölette boğulan kuzenler Recep (12) ve Furkan Karagöl'ün (13) sınıflarında yas vardı.

Gölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yas

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölette boğulan kuzenler Recep (12) ve Furkan Karagöl'ün (13) sınıflarında yas vardı. Sınıf arkadaşları, en son cuma günü birlikte ders yapıp, oynadıkları arkadaşlarının sıralarına çiçek bırakıp, gözyaşı döktü.
Palandöken'de 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin yanındaki göletin yüzeyinde, geçen cuma günü bir çocuğun hareketsiz durduğunu fark eden özel güvenlik görevlisi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapımında kullanılan göletteki çocuğu sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, hayata döndürülemedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada, gölet kıyısında iki çocuğa ait elbise olduğunu görünce Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su altında arama yaptı. İki dalgıç, gölete girerek, bir çocuğun daha cansız bedenini sudan çıkardı.
EN ACI TEŞHİS
Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu Kiremitlik Tepe'de 'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen tel örgüleri kırarak, gölete girdikleri tespit edilen çocukların 2 ayrı ortaokulda okuyan amca çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları saptandı. Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl, oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Okul çıkışı gölete geldikleri bildirilen çocuklar, Saime Hatun Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
SINIFLARINDA YAS VARDI
Recep Karagöl ile Furkan Karagöl'ün okullarında yas vardı. Turgut Özal Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Recep Karagöl ile Yahya Kemal Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi Furkan Karagöl'ün sınıf arkadaşları, en son cuma günü birlikte oynadıkları arkadaşlarının ölüm haberleriyle gözyaşına boğuldu. İki küçük çocuğun arkadaşları, sıralarını çiçeklerle süsledi.
Recep Karagöl'ün sınıf arkadaşı Atilla Akpınar, "O çok iyi bir arkadaştı. Olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Sırasına bıraktığımız çiçek hep orada duracak" dedi.
Furkan Karagöl'ün kısa bir süre önce başka bir okuldan sınıflarına geldiğini anlatan Mustafa Karakayalı da "O sınıfımızın neşe kaynağıydu. Kısa sürede hepimizle arkadaş oldu. Onsuz sınıfımız boş kalacak. Kendisini çok özleyeceğiz" diye konuştu.

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Gölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yasGölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yasGölette boğulan kuzenlerin sınıflarında yas

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