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Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı muz serasının yanındaki yapay gölette cesedi bulunan ve tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi'nin katil zanlısı oda arkadaşı vatandaşı Shamsadın Nıkmohammad (20) çıktı. Nıkmohammad, ifadesinde Moradi'yi kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve sera ile kaldıkları odada tüm işleri kendisine yaptırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ndeki bir muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi, bir süre önce ortadan kayboldu. Sera sahibi, geçen cuma günü jandarmaya, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gölet ve çevresinde arama gerçekleştirildi. Ancak bir sonuç elde edilemedi.

Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi'nden (SAK) yardım istendi. SAK Timi, yapay gölette yaptığı araştırmada Moradi'nin cansız bedenini buldu. Moradi'nin tüfekle vurulduğu, başında da ezilmeler bulunduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Abdulhamit Moradi'nin tüfekle yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği saptandı.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU" İDDİASI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, önceki gün, Abdulhamit Moradi'nin aynı odada kaldığı Shamsadın Nıkmohammad'ın da aralarında bulunduğu 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Shamsadın Nıkmohammad ifadesinde, Abdulhamit Moradi'yi kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve sera ile kaldıkları yerde tüm işleri kendisine yaptırdığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Bu sabah yapılan yer göstermede Shamsadin Nikmohammad, olayı tüm ayrıntısıyla anlattı. Moradi'nın başındaki yara ve eziklerin ise cesedinin kaldıkları yerin balkonundan atılması sonucunda oluştuğu belirlendi. 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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