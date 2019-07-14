Gölette ceset bulundu

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balıkçılar, saat 18.00 sıralarında su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya girerek bu kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

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