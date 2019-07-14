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Gölette ceset bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:57 | Son Güncelleme

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balıkçılar tarafından saat 18.00 sıralarında su üzerinde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Gölette ceset bulundu (2)

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balıkçılar tarafından saat 18.00 sıralarında su üzerinde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Cesedin Fatih Öztop'a (23) ait olduğu ortaya çıktı. Hırka Mahallesi'nde oturan Fatih Öztop'un 2 gün önce hastaneye gittiğini söyleyerek evinden ayrıldığı ve ailesinin bir daha kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Öztop'un ailesi haber verilmesi üzerine, kimlik tespiti için hastaneye geldi. Aile, cesetlerinin oğluna ait olduğunu belirledi. Öztop'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Fatih Öztop'un geçen yıl Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğu bölümü bıraktığı ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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