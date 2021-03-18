Gölette kaybolan 2 gençten haber yok

Siverek’te sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olan ve gölette kaybolan 2 genç, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’dan bölgeye giderek arama faaliyetinde bulunan ekiplere rağmen henüz bulunamadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş ve Mahmut Kengiş ile Ahmet Mindeş (22), Karacadağ bölgesinde bulunan Derbi Göleti’ne balık tutmaya gitti. Kayığın alabora olmasıyla Jiyan Kengiş ile Ahmet Mindeş suda kaybolurken, Mahmut Kengiş yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Yüzerek kurtulan genç, olayı jandarma ve ailesine haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgede hazır beklerken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’dan bölgeye sevk edilen dalgıç polis ekipleri, kurtarma botu ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Dün başlayan arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla ara verilmiş ve bu sabah tekrar başlamıştı.

Ailelerin umutlu ve çaresiz bekleyişi sürüyor

Aradan geçen 27 saatte rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen Kengiş ile Mindeş’in yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgeye bugün gelen ek ekiplerin arama çalışmasına rağmen gençlere ait henüz bir ize rastlanmadığı bildirildi. Havanın kararmasıyla bugün de arama çalışmalarına ara verildi.