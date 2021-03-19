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Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu

19.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi’nde yaşandı. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş’i (19) arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Çalışma kapsamında jandarma ve polis dalgıç ekipleri, Jiyan Kengiş’in cansız bedenine ulaştı. Ahmet Mindeş’i arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını Jiyan Kengiş’in bulunduğu noktada yoğunlaştırdı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek ailelerle bir süre görüştükten sonra yetkililerden bilgi aldı.

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