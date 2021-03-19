HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

19.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olması sonucu gölette kaybolan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olması sonucu gölette kaybolan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi’nde yaşandı. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş’i (19) arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Çalışma kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis dalgıç ekipleri Jiyan Kengiş´in cansız bedenine ulaştı. Kengiş’in bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kısa süre sonra Ahmet Mindeş´in de cansız bedenine ulaştı. Botla göl dışına çıkarılan cesetler, incelenmek üzer Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
19 Mart Koronavirüs tablosu19 Mart Koronavirüs tablosu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp'a ve Instagram'a erişim sorunu

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğazda savaş gemisi! 17.00 sularında...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.