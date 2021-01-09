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  4. Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

09.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Denizli’de akşam saatlerinde 5 arkadaşın sohbet etmek amacıyla gittiği gölet kıyısında araç göle doğru kaymaya başladı. Gençlerden 3’ü kurtarılırken 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. Gençlerden birinin annesinin feryadı ise yürekleri dağladı.

Olay, Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gölete giden 5 arkadaş gölet kıyısında sohbet ettiği sırada bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 4’ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken diğer arkadaşları ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden biri araç içerisinde kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girdi fakat bir daha çıkamadı. 3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 gencin Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

ANNENİN 'OĞLUM SESİ DUY' FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Saat 00.30 meydana gelen olayın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı sualtı arama timleri gölette arama çalışmaları başlattı. Balık adamların defalarca dalışlarına rağmen 2 gence dair herhangi bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gençlerin ailelerinin iyi bir haber için ateş yakarak beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Arama çalışmaları devam ederken gençlerden birinin annesinin “Oğlum sesimi duy artık. Oğlum” şeklinde feryadı yürekleri dağladı. Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

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(İHA)

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