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Gölette kaybolan öğretmen aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da dün gece bir arkadaşı ile gölette balık tutmaya çalışırken düşüp kaybolan öğretmen için bu sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.Dün gece saatlerinde bir arkadaşı ile kayıkla Karacakılavuz Mahallesi’nde bulunan gölete balık tutarken düşüp ortadan kaybolan öğretmen İbrahim İ.

Gölette kaybolan öğretmen aranıyor

Tekirdağ’da dün gece bir arkadaşı ile gölette balık tutmaya çalışırken düşüp kaybolan öğretmen için bu sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.
Dün gece saatlerinde bir arkadaşı ile kayıkla Karacakılavuz Mahallesi’nde bulunan gölete balık tutarken düşüp ortadan kaybolan öğretmen İbrahim İ. için bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Polis dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri İbrahim İ.’yi bulmak için gölete dalarak arama çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri de göletin çevresinde kendi imkanları ile arama çalışması yapıyor.

Olay
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim İ. ve C.B. gece saatlerinde balık tutmak için kayıkla gölete açıldı. Gölete açıldıktan sonra balık tutmaya çalışan iki şahsın bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle ters yattı. Teknenin ters yatması ile C.B. kendi imkanları ile yüzerek göletten çıkarken, İbrahim İ. ise gölette kayboldu. Olayı duyanların haber vermesi üzerine olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin görgü tanığı C.B. ifadeleri üzerine AFAD ekibi botla gölette açıldı. Balık tutukları sırada kaybolan ve 37 yaşında olduğu öğrenilen öğretmen İbrahim İ.’nin bulunması için gölette 2 saat boyunca arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları netice vermeyince ekipler arama çalışmalarına ara vermişti.

Gölette kaybolan öğretmen aranıyor

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