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Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 09:09 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.

Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde girdiği gölette mahsur kalan ineği, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, merkez Aziziye ilçesine bağlı Toparlak köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. İneğin kurtarılması için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Yaklaşık 3 saat sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Görevlinin ineğe bağladığı halatı kıyıda bekleyen arkadaşları ve vatandaşlar çekti. İtfaiye ekipleri, ineği kıyıya çıkardı.

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Gölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldıGölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldıGölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldıGölette mahsur kalan inek, 3 saat sonra kurtarıldı

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