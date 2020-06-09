HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gölette yakalanan balık şaşırttı

Gölette yakalanan balık şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesindeki bir gölette yakalanan Kuzey Amerika cinsi ve akvaryumlarda beslenen güneş balığı görenleri şaşırttı. Yakalanan balığın istilacı ve çok tehlikeli olan etçil bir balık türü olduğu, her türlü gıdayla beslenen balık olduğu belirtildi.

Gölette yakalanan balık şaşırttı

Amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Can Samur, hafta sonunu değerlendirmek için gittiği gölette, ilk kez oltasına takılan balığı gördüğünde zararlı olabileceğini düşündü. Samur, yakaladığı balığı kovaya koyarak muhafaza altına alırken, fotoğrafını da sosyal medyada "Ustalar bu balığın cinsini bilen var mı" diye paylaşarak balığın türü hakkında arkadaşlarından bilgi istedi.

Amatör balıkçılıkla ilgilenen Yalçın Uslu ise, balığın tehlikeli ve akvaryumlara kazandırılması gereken bir tür olmasına rağmen nehir ve göletlere kazandırılmış bir tür olduğunu, güneş balığının bulaştığı bölgelerdeki balık popülasyonu için çok tehlikeli bir tür olduğunu söyledi.

Bursa’da gölette yakalanan balık şaşırttı

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
İnci kefalinin geleceği tehlikedeİnci kefalinin geleceği tehlikede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende evimde akvaryum hobisi ile uğraşıyorum ve çok hoşuma gidiyor.Bu tarz haberler çok canımı sıkıyor.Bazı yerlerde göletlere piranha bile bırakıldığı söyleniyor.Çok büyük sorumsuzluk bakamayacağınız balığı sahiplenip sonrta doğaya bırakmak çok yanlış bir iştir.Herkesi duyarlı olmaya doğal dengeyi bozmamaya davet ediyorum.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

Kartal’da biber gazlı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada

Kuyumcuya büyük şok! Her şey bir anda oldu

İnternette tanıştı! Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

Yüzünü bile görmediği kadınla evlenmek istiyor!

İnci kefalinin geleceği tehlikede

İnci kefalinin geleceği tehlikede

Tamir için gittiği evde genç kızı taciz etti

Tamir için gittiği evde genç kızı taciz etti

Araştırma: Maske virüsün yayılmasını önlüyor

Araştırma: Maske virüsün yayılmasını önlüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.