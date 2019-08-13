Göletteki canlılar için 40 ton su takviyesi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, sıcak havanın etkisiyle kurumak üzere olan göletteki su kaplumbağaları için belediye tarafından 40 tonluk su takviyesi yapıldı.

Bodrum'un Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde bulunan göletteki su, tehlikeli derecede azaldı. Gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ile kurbağa için bölge sakinleri, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek, yardım istedi. Durumu sosyal medyadan öğrenen Başkan Aras, gerekli birimlere talimat vererek, gölete acilen su takviyesi yapılmasını istedi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, gölete tankerle 40 ton su boşalttı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek, duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

