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Golf arabası ile sağlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşlı hastalar, engelliler ve yürümekte zorluk çeken hastaların ulaşımı golf aracı ile sağlanıyor.Tokat şehir merkezinde bulunan hastaneye otobüsle ve yaya olarak gelen yaşlı ve engelli hastalar, istediği poliklinik servisinin önüne kadar golf aracı ile ücretsiz götürülüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşlı hastalar, engelliler ve yürümekte zorluk çeken hastaların ulaşımı golf aracı ile sağlanıyor.
Tokat şehir merkezinde bulunan hastaneye otobüsle ve yaya olarak gelen yaşlı ve engelli hastalar, istediği poliklinik servisinin önüne kadar golf aracı ile ücretsiz götürülüyor. Oldukça geniş bir alanda bulunan hastanede bölümler arasında da hastaların ulaşımı golf aracı ile sağlanıyor. Ayrıca hastanede akülü sedye ile hastalar servislerden ameliyathaneye, ameliyattan yataklı servislere götürülüyor.

Hastaları sevindiren hizmet
Yaklaşık 300-400 metrelik mesafeyi yürümekte zorlanan hastalar hayata geçirilen uygulamadan oldukça memnun. TOGÜ Hastane Müdürü Öğretim Görevlisi Salih Gümüş, hastanenin farklı bölümleri arasında hastaların rahatça ulaşımının sağlanması için golf aracını devreye soktuklarını kaydetti. Hastane girişinde duraktan alınan yaşlı ve engelli hastaların pilot uygulama ile gitmek istediği servise kadar ulaşımının sağlandığını ifade eden Gümüş, “Şu an tek araçla hizmet veriyoruz. Hastane kampüsü içeresinde bu araçların sayısını artırarak engelli, yaşlı, hamile hastalara yardımcı olmak üzere yapmış olduğumuz bir uygulama. Hastalarımız uygulamadan oldukça memnun. Çünkü durak alanında poliklinik alanına kadar uzun bir mesafe var. Ücretsiz olarak hastalarımızı polikliniklere ulaştırıyoruz” dedi.

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