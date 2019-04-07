GÖLGE HAYATLAR BARI SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

Kemal Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin hayatlarının anlatıldığı "Gölge Hayatlar Barı" tiyatro oyunu Şişli'de bulunan Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. İstanbul Düşünce Tiyatrosu Topluluğu'nun ilk oyunu olan "Gölge Hayatlar Bar"ı yazar Uyar Altuntaş kaleme alırken, yönetmenliğini ise eşi Venda Altuntaş yaptı. Oyunun reji asistanlığını Sabiha Topallar yaparken müzisyen kadrosunda Doğan Can ve Barış Güven, Dekor ve kostüm Venda ve Uyar Altuntaş yer aldı. Lider Hepgenç, Cemal Atik, Hilmi Nevruzpul ve Sabiha Topallar'ın oyunculuğunu yaptığı prömiyere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

"BİZ 6'DAN SONRASI TİYATROSUYUZ"

Oyunun yönetmenliğini yapan Venda Altuntaş, asıl mesleğinin tiyatroculuk olmadığından bahsederken, “Oyun ben metni aldığımda yazarın hem sosyolojik olarak Kemal Tahir'e yaklaşım biçimi Kemal Tahir'in topluma yaklaşım biçimini, Aziz Nesin'in yaşadığı toplumu betimleyişi ve Sabahattin Ali'nin içselleştirdiği tüm her şeyi çok net gördüm. Biz 6'dan sonrası tiyatrosuyuz. Aslında tüm arkadaşlarım ben ve eşim başka mesleklerle hayatımızı idame ettiriyoruz. Saat 6'dan sonra kendi hayalimiz için uğraşıyoruz" dedi.