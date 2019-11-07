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Gölge Oyunları Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından ve UNİMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi desteği ile düzenlenen 18’inci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 11 Kasım Pazartesi günü başlıyor.Hedefi geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz ile kukla oyunlarını tanıtmak ve bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak belirlenen festivalde, oyun gösterimlerinin yanı sıra seminer, sergi ve benzeri faaliyetler yer alıyor.

Gölge Oyunları Festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından ve UNİMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi desteği ile düzenlenen 18’inci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 11 Kasım Pazartesi günü başlıyor.
Hedefi geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz ile kukla oyunlarını tanıtmak ve bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak belirlenen festivalde, oyun gösterimlerinin yanı sıra seminer, sergi ve benzeri faaliyetler yer alıyor. Festivalde sahne alacak topluluklar, BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Tekin Özertem, UNIMA Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Poyraz, Geleneksel Tiyatro Sanatçısı-UNİMA Türkiye Milli Merkezi Genel Sekreteri Cengiz Samsun, Folklor Araştırmacıları Vakfı (FAV) Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’ den oluşan 6 kişilik Sanat Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.
Festivalde Onur Ödülü bu yıl UNİMA Milli Merkezi’nin kurulmasında büyük katkı sunan ve Karagöz sanatının Kültür Bakanlığı’nda bir birim olarak açılması konusunda öncü olan Nail Tan’a takdim edilecek. Emek ve Hizmet Ödülü ise UNİMA Bursa Temsilcisi Şinasi Çelikkol’a takdim edilecek.
Bu yıl 18. kez düzenlenecek festivale Almanya, K.K.T.C., Çekya, İran, Japonya ve Gürcistan’dan 6 oyun, yurtiçinden ise 6 farklı ilden 13 gösteri ekibi katılıyor. Festival programında gösterilerin haricinde profesyoneller, çocuk ve gençlere yönelik 3 farklı atölye çalışması da yer alıyor. Program kapsamında Haluk Yüce tarafından “Kukla Sanatı ve Karagöz” konulu bir seminer ve Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl tarafından ise “Karagöz Tasvirleri ve Göstermelikler” konulu sunum da yer alıyor. Festival 11 Kasım Pazartesi günü Tayyare Kültür Merkezi’nde saat 10:30’daki “Karagöz Dinazor Diyarında” oyunu ile başlayacak.
Tüm oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olarak izlenime sunulacağı festival; 38 gösteri, 3 atölye çalışması, seminer ve sunum ile Bursa’nın 12 farklı sahnesinde gerçekleştirilecek.

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