"Gölgede Kalanlar" minyatür sergisi DTCF'de açıldı

"4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali" kapsamında, minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal'ın Hacivat ve Karagöz temalı "Gölgede Kalanlar" sergisi açıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Farabi Salonu fuaye alanında açılan "Gölgede Kalanlar" adlı minyatür sergisinde 24 eser yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kukla tiyatrosunun bin yıldan fazla geçmişi bulunan bir sanat dalı olduğunu belirterek "Özellikle Orta Asya'da Kazak, Kırgız ve Özbeklerde bu sanatın yaşama ne kadar derinlemesine girdiğini kolayca görüyoruz. Bizler de yurt dışı seyahatlerimizde bilinçli ya da bilinçsiz gittiğimiz ülkeye ait kuklaları bir anı olarak alıyoruz." şeklinde konuştu.

İbiş, üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim çalışmaları değil aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi olması gerektiğine işaret ederek "DTCF bu anlamda resim heykel festivalinden tiyatroya, modern danstan halk danslarına, pek çok etkinliğe imza atıyor. Türkiye'deki tiyatro eğitimi de bundan yarım asır önce bu fakültede başladı." dedi.