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Gölköy Barajı mesire alanında çöp toplayıp, temizlik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

BOLU'da, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın çağrısıyla yüzlerce kişi, Gölköy Barajı mesire alanında çöp toplayıp, temizlik yaptı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın çağrısıyla yüzlerce kişi, Gölköy Barajı mesire alanında çöp toplayıp, temizlik yaptı. Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da göl kenarındaki yeşil alanlarda çöp topladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından, Gölköy Barajı mesire alanında Cumartesi günü çöpleri toplamak ve temizlik yapmak için çağrıda bulundu. Çağrıya uyan yüzlerce kişi, Gölköy Barajı'na gelerek çöpleri toplayıp çevreyi temizledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da Gölköy'e gelerek çöp topladı. Üzerlerine belediye tarafından dağıtılan 'Bolu'yu seviyorum' yazılı tişörtler giyen yüzlerce kişi, yaklaşık 3 saat boyunca göl çevresine yeşil alanlar temizledi.

Başkan Tanju Özcan, "Türkiye’nin en güzel doğasına sahip bir ilde yaşıyoruz. Bolu Allah vergisi güzelliklere sahip. Dolayısıyla bunu korumak ve kollamak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı doğallığıyla aktarmak bizim görevimiz. Her yerde söylüyorum Bolu Davos’tan daha güzel bir yer yeter ki değerini bilelim. Buraları kirletmeyelim. Bu bilinci gelecek nesillerimize aşılamak içinde bu kampanyalarımıza başlıyoruz. İnşallah bu çevre temizliğini hem ilkbahar hem de sonbaharda tekrarlamayı planlıyoruz. Bizim çocukluğumuzda bu kampanyalar olurdu bizde koşa koşa giderdik. En azından bunu unutmuş olan çocuklarımız yeniden hatırlatmak için böyle bir kampanya yapmayı planladık. Doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim" dedi.

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