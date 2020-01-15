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  4. Göller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımı

Göller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Göller Bölgesi'nde kış ortası su kuşu sayımı yaptı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Göller Bölgesi'nde kış ortası su kuşu sayımı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Göller Bölgesi yöresi olarak da adlandırılan Isparta, Burdur ve Antalya'dan sorumlu 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden uzman ekipler tarafından kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor. 10 Ocak'ta başlayan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen sayım, Göller Bölgesi'ndeki milli park statüsünde de olan Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Salda, Yarışlı, Acıgöl, Avlan, Kovada, Karacaören gibi göllerin yanı sıra, Aksu, Olukköprü, Patara, Kırkgöz gibi sazlık sulak alanlarda gerçekleştiriliyor.
DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sayımda, DKMP Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından fotoğraflanan ve görüntülenen su kuşları, görsel güzellikte manzaralar oluşturuyor. Milli park statüsündeki göller ve sulak alanlarda her yıl yapılan sayımlarda göçmen su kuşlarının bölgedeki popülasyonu belirleniyor ve önceki yıllara göre değişimler bilimsel raporlara yansıtılıyor.
2018 yılı verilerine göre Göller Bölgesi'ndeki su kuşu popülasyonunda artış yaşanmıştı. Göller Bölgesi'nde DKMP ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 20 sulak alanda 2018'de 54 farklı türde 278 bin 52 su kuşu sayılırken, 2019 yılında 46 farklı türden 583 bin 180 su kuşu kayıtlara geçti. Bu türler arasında 407 bin ile sakarmeke ilk sırada yer aldı. Sakarmekeyi, elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak izledi.

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