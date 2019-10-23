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Göller Ekspresi hizmete giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin ardından, Isparta-İzmir hattında 25 Ekim'den itibaren Göller Ekspresi seferi başlayacak.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin ardından, Isparta-İzmir hattında 25 Ekim'den itibaren Göller Ekspresi seferi başlayacak.
Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin 25 saatlik süren keyifli seferine rakip geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin biletlerini günler öncesinden aldığı Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi de seferlerine başlayacak.
Isparta- İzmir hattındaki ilk sefer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek. Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.
262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşan Göller Ekspresi, yenilenen hattında Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı sefer düzenleyecek.
Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip, bindirecek.
Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüsler ile aktarma yapılacak.

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