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Göller Ekspresi yeniden raylarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

AKDENİZ ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, Isparta ile İzmir arasında yeniden sefere başladı.

Hasan DEMİRBAŞ- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - AKDENİZ ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, Isparta ile İzmir arasında yeniden sefere başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatman koltuğuna oturduğu treni yaklaşık 2 kilometre sürdükten sonra Isparta Garı'nda vatandaşları asker selamıyla selamladı.
Göller Ekspresi'nin yenilenen hattında ilk seferi dolayısıyla Isparta Garı'nda tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. Isparta- İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.
10 YIL ÖNCE DURDURULMUŞTU
Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak. Isparta'daki hatta tren seferleri 10 yıl önce durdurulmuştu.
BAKAN ASKER SELAMI VERDİ
İlk sefer için düzenlenen tören alanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan trenle geldi. Yaklaşık 2 kilometre vatman koltuğunda oturan Bakan Turhan, Isparta Garı'nda vatandaşları trenin içinden asker selamıyla selamladı. Tren Isparta'da gül suyu ve güllerle karşılandı. Göller Ekspresi'ni görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.
BAKAN'DAN ISPARTA'YA ÖVGÜ
Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, Ege'nin kalbi İzmir ve Güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi. Tarihin her döneminde Isparta'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Turhan, Isparta'nın kadim kültürünü koruduğunu söyledi. Turhan, "Gül kokulu şehrimiz Isparta, kültürü, ekonomisi ve turistik doğal güzellikleriyle ülkemizin gözde illerinden biridir. Güzellikleri, ülkemiz ve dünya ile buluşturmak, marka değerini artırmak için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.
'HER YIL 135 KM DEMİRYOLU İNŞA ETTİK'
Yeniden seferlere başlayacak Göller Ekspresi hattının ilk olarak 1996 yılında hizmete başladığını dile getiren Turhan, "Ancak bir hizmeti başlatmak yetmiyor, onu yaşatmak da önemli. O dönem bu hattı yaşatacak vizyon yoktu. Demiryolu hattına yarım asır boyunca tek bir çivi bile çakılmamıştı. 2008'de de bu hattımızın seferleri sona erdi. 1950 yılından sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu inşa edildi. Bizim iktidarımızda ise yılda 135 kilometre demiryolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatların yerini modern hatlar aldı. Yeni trenler aldık" diye konuştu.
PEKİN- LONDRA ARASINDA TREN SEFERLERİ
Şehirlerin yanı sıra kıtaları birbirine bağladıklarını kaydeden Bakan Turhan, Orta Asya devletlerinin demiryolu yöneticilerinin bir araya gelerek, Pekin'den Londra'ya giden demiryolunun mutabakatını imzaladığını söyledi. Turhan, 6 Kasım'da bu koridor üzerindeki yöneticilerle Çin'den kalkan treni Londra'ya uğurlayacaklarını söyledi. Göller Ekspresi'ni kullanacakların önceki yıllara göre aradaki farkı göreceklerini belirten Turhan, "Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasında yolcuların vazgeçilmezi olacak. Otobüs bileti bulamadığı için endişe ortadan kalkacak" dedi.
HIZLI TREN MÜJDESİ
Isparta'ya ulaşım ve iletişim yatırımı için 2,5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Şehirlerarası yolları bölünmez yollara çevirdik. Yolların standardını yükselttik. Isparta'ya hızlı treni hedefliyoruz. 423 kilometre uzunluğunda Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar- Burdur- Isparta- Antalya hızlı tren hizmet projemizi gündeme aldık. Projenin sonuna yaklaşıyoruz. Finansman için çalışmalarına başladık. Projemiz hayata geçtiğinde Isparta'nın ekonomik değeri daha da artacak" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Bakan Turhan, bu hattaki bilet fiyatlarının 50 lira olacağını açıkladı.

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