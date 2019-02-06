Göller ile denizin buluşması büyülüyor

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen göller ile denizi birleştiren manzarası ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 15, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları, her mevsim eşsiz bir doğa harikası olarak nitelendiriliyor.

İçerisinde 4 göl yer alan, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barındıran longoz ormanlarında nadir kuş türlerden ak kuyruklu kartal da yaşıyor.

Longozlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine kış aylarında Erikli ve Mert Gölleri ile denizin birleşmesini gözleme şansı da sunuyor.

- "Nadir görülen bir olay"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Şırıl şırıl akan göllerin denizle birleştiğine tanıklık edildiğini belirten Bilgin, bu doğa olayına da dünyada ender rastlanılabileceğini ifade etti.