GollerCepte’nin en popüler golünü Dario Melnjak attı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasının en popüler golü Çaykur Rizespor’lu Dario Melnjak’tan geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında atılan toplam 34 gol, 507 bin kez izlenirken Rizespor’u sarı-lacivertliler karşısında 1-0 öne geçiren gol, 74 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 201 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 24. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 527 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Real Madrid-Barcelona’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.