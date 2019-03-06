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GollerCepte’nin en popüler golünü Dario Melnjak attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında atılan 34 gol, 507 bin kez izlendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasının en popüler golü Çaykur Rizespor’lu Dario Melnjak’tan geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında atılan toplam 34 gol, 507 bin kez izlenirken Rizespor’u sarı-lacivertliler karşısında 1-0 öne geçiren gol, 74 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 201 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 24. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 527 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Real Madrid-Barcelona’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa’nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepte uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

Ayrıca GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.

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