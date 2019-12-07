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Golos Milletvekili Umerov, Ukrayna - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Golos Milletvekili Rüstem Umerov, Ukrayna-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi.Ukrayna ve Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına Golos Milletvekili Rüstem Umerov seçildi.

Golos Milletvekili Rüstem Umerov, Ukrayna-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi.
Ukrayna ve Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına Golos Milletvekili Rüstem Umerov seçildi. Grubun Ukrayna Parlamentosu Verhovni Rada’da gerçekleşen toplantısında katılımcı milletvekilleri tarafından bu göreve seçilen Umerov, iki ülke parlamento üyelerinin yapacağı futbol karşılaşması öncesi gerçekleştirilen yapılan toplantıya da katıldı.
Ukrayna - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler dost iki ülkeye yakışan bir seviyede. Bunun bir işareti olarak bugün iki ülkenin parlamento futbol takımları Kiev’de bir dostluk maçında bu dostluğu perçinleyecekler. İki takımda da bugün milletvekilliği yapan bir zamanların ünlü milli futbolcuları var. Maç öncesinde iki takımda forma giyecek milletvekilleri Ukrayna Parlamentosunda bir araya geldiler. Bu müsabakadan dostluk galip çıkacak. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.
Ukrayna Parlamentosunda gerçekleşen toplantıya Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de katıldı.

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