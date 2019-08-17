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Gölova'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gölova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gölova'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan ÇİFCİ/GÖLOVA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gölova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Gölova ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İlçeden İstanbul istikametine gitmekte olan Şaban Kurt (79) yönetimindeki 34 CBJ 88 plakalı otomobil, Salih Tepeyurt (44) yönetimindeki 34 FJ 8272 plakalı otomobil ile ilçe girişinde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerden Şaban Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Salih Tepeyurt ile Canan (41), Hakan (20) ve Mina Rana Tepeyurt (15) yaralandı. Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Gölova'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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