HABER

Gölovası’na dönen Çukurova’da kayıkla mandalina hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:32 | Son Güncelleme

Adana’da narenciye bahçelerini su basan çiftçiler, suların çekilmemesi nedeniyle daha fazla beklemeyerek kayıkla hasat yaptı.

Adana’da narenciye bahçelerini su basan çiftçiler, suların çekilmemesi nedeniyle daha fazla beklemeyerek kayıkla hasat yaptı. Su basan narenciye bahçesinde kayıkla hasat yapan çiftçi Halil Şimşek, “Devletimiz takviye motopomp vermezse suların çekilmesi Nisan ayını bulacak. Benim 60 dönüm bahçemde 250-300 bin lira zararım var” dedi.
Adana’da haftalardır süren yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı doluluk oranına ulaştı. Fazla suyun boşaltılması için baraj kapaklarının açılmasıyla ilin birçok ilçesinde tarım arazileri, sular altında kaldı. Adana’nın Tuzla ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi’nde narenciye bahçesi olan çiftçiler, su basan bahçelerinde kayıklarla dolaşarak mandalina hasadı yaptı. Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden çiftçiler, çok zor durumda olduklarını belirtti.
Narenciye bahçesinin sahibi olan Halil Şimşek isimli çiftçi, ağaçlarının sular altında kaldığını ve bu bahçeden 3 yıldır verim alamadığını ifade ederek, “Devletimiz burada bir toplulaştırma yaptı. Sonrasında da 3 adet motopomp koydu. Ancak bu motopomplar bize tuzak gibi. Daha önceden burada bir sulama kanalı vardı. Sular başka yere akarak, fazla su boşalıyordu. Ancak yıllardır bahçelerimiz sular altında kalıyor. Biz devletimizden 3 tane daha takviye motopomp istiyoruz. Ancak onlar da sonra geleceğini söylüyor” dedi.

Kayıkla günde 200 ila 300 kilogram mandalina topluyorlar
Narenciye bahçelerinin 1 aydır sular altında kaldığını ve zor şartlar altında meyvelerini kurtarmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, “Kayıkla gezerek, günlük 200 ila 300 kilogram arası mandalina topluyoruz. Bu mandalinaları pazarda satıyoruz. Bu da bize ekstra bir masrafa sebep oluyor. Önümüzde yağmurlar var. Suyun bu şekilde çekilmesi mümkün değil. Bize takviye motopomp vermezlerse bu suların çekilmesi Nisan ayını bulur. Eğer o kadar beklersek de bizim ağaçlarımız suyun altında ölür” diye konuştu.

"60 dönümlük bahçemde yaklaşık 300 bin lira zararım var"
Zararlarının çok olduğunu ve devletten yardım beklediklerini dile getiren Şimşek, “Benim burada 60 dönüm bahçem var ve zararım 250-300 bin lirayı buluyor. Meyvelerimizi çok zor şartlarda topluyoruz ve hale 2 liradan satıyoruz. Ancak biz elimizden geldiğince düşük fiyattan vermemize rağmen marketler fırsatçılık yaparak kilosunu 5 liradan satıyor. Halkımız da çok pahalı olduğunu düşünerek yiyemiyor” ifadelerini kullandı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
İETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralıİETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.