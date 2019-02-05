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Gölpazarı’ndaki baca yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir fırının bacasında çıkan yangın korkuttu.Olay, Gölpazarı Orta Mahalle Ankara Caddesi üzerinde sabahın ilk ışıklarında meydana geldi.

Gölpazarı’ndaki baca yangını korkuttu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir fırının bacasında çıkan yangın korkuttu.
Olay, Gölpazarı Orta Mahalle Ankara Caddesi üzerinde sabahın ilk ışıklarında meydana geldi. Harun Fidan tarafından işletilen belediyeye ait fırının çatıda bulunan bacasında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen 110 ekiplerini arayarak bildirdi. İtfaiyeye ekipleri yangını kısa zamanda söndürdü. Yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.

Gölpazarı’ndaki baca yangını korkuttu

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