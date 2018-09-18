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Gölyazı'da turizm kalkınması için protokol ve iş adamları buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaşamın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce başladığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde eksiklerin giderilmesi amacıyla toplantı yapıldı - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Burada göze gelmez ama ciddi altyapı çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar dahil bir çok eksik giderildi. Yaklaşık 15-16 milyon lira harcadık"

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaşamın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce başladığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi'nde eksiklerin giderilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ile Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa (SKAL) tarafından düzenlenen toplantıya, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kentin önde gelen iş adamları katıldı.

Vali Küçük, burada yaptığı konuşmada, Gölyazı'nın kalkınması için birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Son 1,5 yıldır buradaki sorunların çoğunun çözüme kavuştuğuna değinen Küçük, Gölyazı Mahallesi'nin kaderinin değiştiğini dile getirdi.

İzzettin Küçük, buranın gelecek sene insanların memnuniyetle ve mutlu bir şekilde ayrılacağı bir yer haline geleceğini vurgulayarak, "Gölyazı'yı ilk başta kendi halkının ve bizim sevmemiz lazım. Ben buradaki çalışmaların neticesinin alınmasından dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş da göreve geldikten hemen sonra burayla ilgili çalışmalara başladığını dile getirdi.

Gölyazı'nın Bursa'nın önemli sembollerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Aktaş, İznik gibi yerlerin de aynı öneme sahip olduğunu anlattı.

Alinur Aktaş, Gölyazı esnafı ile halkı başta olmak üzere herkesin buraya sahip çıkma konusunda motive olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Burada göze gelmez ama ciddi altyapı çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar dahil bir çok eksik giderildi. Yaklaşık 15-16 milyon lira harcadık. Bu ciddi bir para. Gölyazı gibi yerleri turistik olarak lansmanlarını yaparak ön plana çıkarmamız lazım. Burada yapılacak her türlü çalışma Gölyazı'nın kaderini belirleyecek."

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Bursa gölyazı toplantı

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