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  4. Gölyazı’da yeni bir sayfa açılıyor

Gölyazı’da yeni bir sayfa açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği ve Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti.Gölyazı sâkinlerinin kurumlarla eş güdümlü bir turizm politikası geliştirememesi gibi sebeplerle hak ettiği değeri tam anlamıyla göremeyen Gölyazı’da yeni bir sayfa açılıyor.

Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği ve Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti.
Gölyazı sâkinlerinin kurumlarla eş güdümlü bir turizm politikası geliştirememesi gibi sebeplerle hak ettiği değeri tam anlamıyla göremeyen Gölyazı’da yeni bir sayfa açılıyor. Yeni dönemde her fırsatta Gölyazı yerleşiminin tam anlamıyla bir turizm merkezi olabilmesi için bütün paydaşların, ama öncelikle Gölyazı sakinlerinin iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, makamında Gölyazılılıları ağırladı.
Gölyazı’da kurulu bulanan Balıkçı Kadınlar Derneği, Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, ziyarette yerleşimin turizmini geliştirmek ve yaşanan meselelerin çözümü için birlikte hareket etme kararı aldıklarını ilettiler.
Gölyazı sâkinlerinin iş birliği halinde hareket etmesinin, Nilüfer Belediyesi ve diğer kurumların geliştirdiği projelere destek vermesinin önemini vurgulayan Başkan Erdem “Bizler Gölyazı’nın tarihî ve doğal güzelliklerinin hak ettiği değeri görmesini, ülkemizin sürdürülebilir niteliklere sahip turizm değeri olarak varlığını yüzyıllarca daha devam ettirmesini istiyoruz. Gölyazı ile ilgili attığımız her adımın aslında tek maksadı bu. Bu noktada sizin birlikteliğiniz önemli. Bu küçük yerleşimde bir takım anlaşmazlıklardan dolayı ayrı ayrı kurulan iki kadın derneğimizin birleşme kararı aldığını öğrendim. Bunu, siz Gölyazılıların ortak hareket etme konusunda açtığınız yeni bir sayfa olarak değerlendiriyorum. Böylece sizlere desteğimiz daha da kolaylaşacak” dedi.
Ziyarette Gölyazı Balıkçı Kadınları Derneği’nin kurmayı planladığı ortak gıda işletmesi, Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin gölde gerçekleştirdiği sandal turları, Su Ürünleri Kooperatifi’ne ait binanın çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla turizme kazandırılması ile mezat alanı düzenlemesi gibi başlıklar ele alındı.

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