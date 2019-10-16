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Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, toprağa gömdükleri 28 kilogram esrarı çıkarttıkları sırada yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, tutuklu yargılandıkları davada toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.   Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Ocak ayında Ortaköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında Kenan Yılmaz ve Emir Sevinç, Akbahçe mevkisindeki ormanlık alanda, daha önceden cam kavanozlar içerisinde toprağa gömdükleri 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, toprağa gömdükleri 28 kilogram esrarı çıkarttıkları sırada yakalanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, tutuklu yargılandıkları davada toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Ocak ayında Ortaköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında Kenan Yılmaz ve Emir Sevinç, Akbahçe mevkisindeki ormanlık alanda, daha önceden cam kavanozlar içerisinde toprağa gömdükleri 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışırken yakalandı. Suç üstü yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tutuklanan Emir Sevinç ve Kenan Yılmaz, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda toplam 16 yıl hapis ile 32 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte tahliye edilen ikilinin, kararın Yargıtay tarafından onanması halinde yeniden cezaevine gireceklerleri bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis

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