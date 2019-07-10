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Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde emniyet ekipleri, son sahte parfüm, sahte eşofman, bir çek-senet tahsilatçılığı ile oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmayı başardı.Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin yaptıkları takibatta, ilçede marka taklidi giyim eşyası ve değişik marka, menşei belli olmayan parfüm satışı yapmaya çalışan C.K ve R.H isimli iki şahıs ele geçirildi.

Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde emniyet ekipleri, son sahte parfüm, sahte eşofman, bir çek-senet tahsilatçılığı ile oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmayı başardı.
Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin yaptıkları takibatta, ilçede marka taklidi giyim eşyası ve değişik marka, menşei belli olmayan parfüm satışı yapmaya çalışan C.K ve R.H isimli iki şahıs ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından çeşitli markaların taklidi olan 29 adet eşofman takımı ve 79 adet parfüme el konularak, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Bunun yanı sıra Gömeç ilçesi girişinde yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan T.G isimli şahsın kullandığı Balıkesir plakalı araçta yapılan aramada bir adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörüne basılı vaziyette bulunan 7 adet dolu fişekle, toplam değeri 1 milyon 252 bin lira olan senet ve bir miktar paraya el konuldu. T.G. isimli kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Gömeç İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda, ilçe merkezinde meydana gelen bir otomobil ve iş yeri hırsızlığı sonucunda oluşturan özel bir polis ekibi, Bergama polisi ile bağlantılı olarak yapmış olduğu inceleme ve takiple şüpheli şahsın Gömeç ve hırsızlık malzemesini sattığı İzmir’e bağlı Bergama ilçesinde Y.S.B. isimli şahıs olduğu tespit etti.
Yapılan başarılı operasyonla şüpheli Y.S.B. isimli şahıs yakalandı. çalınan İstanbul plakalı otomobil ise terk edilmiş durumda bulundu.
Çalınan otomobil polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli Y.S.B. ise çıkarıldığı mahkemece oto ve işyeri hırsızlığı suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor

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