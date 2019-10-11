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Gömeç’te 76 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı.Alınan bilgiye göre, Gömeç’in Keremköy Mahallesi sınırları içerisinde bir zeytinlik alanda yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmeni fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek göçmenleri ele geçirdi.Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu; 58 Afganistan, 6 Pakistan, 5 Özbekistan, 1 Türkmenistan, 1 Cezayir, 2 Bangladeş, 1 Irak, 1 Kongo, 1 Sierra Leone uyruklu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemler başlatılırken, düzensiz göçmenlere 6458 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 102.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı.
Alınan bilgiye göre, Gömeç’in Keremköy Mahallesi sınırları içerisinde bir zeytinlik alanda yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmeni fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek göçmenleri ele geçirdi.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu; 58 Afganistan, 6 Pakistan, 5 Özbekistan, 1 Türkmenistan, 1 Cezayir, 2 Bangladeş, 1 Irak, 1 Kongo, 1 Sierra Leone uyruklu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemler başlatılırken, düzensiz göçmenlere 6458 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 102. Maddesi gereğince bütün göçmenlere ayrı ayrı 3 bin 549 lira da idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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